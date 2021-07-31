Енот пробрался в магазин с алкоголем в Краснодаре

"Поступило сообщение о том, что в магазин алкогольной продукции забралось дикое животное, предположительно енот. Спасатели аварийно-спасательного отряда прибыли на место, обнаружили сидящего в шкафу енота. Подручными средствами енота поймали, посадили в коробку и вывезли в лесопарковую зона", - рассказали в службе спасения.