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В Краснодаре из магазина с алкогольной продукцией спасли енота

ТАСС
12 минут назад

Спасатели муниципальной службы спасения в Краснодаре эвакуировали в лесопарковую зону енота, забравшегося в магазин с алкогольной продукцией, сообщили ТАСС в службе спасения в пятницу.

Енот пробрался в магазин с алкоголем в Краснодаре
Фото: ТАССТАСС

"Поступило сообщение о том, что в магазин алкогольной продукции забралось дикое животное, предположительно енот. Спасатели аварийно-спасательного отряда прибыли на место, обнаружили сидящего в шкафу енота. Подручными средствами енота поймали, посадили в коробку и вывезли в лесопарковую зона", - рассказали в службе спасения.

В ведомстве уточнили, что енот отпущен, животное не пострадало, в магазине он успел навести беспорядок.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,Краснодар,
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