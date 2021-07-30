Пепел прожигал полотенца: россиянка о пожарах в Турции

Отдыхающая в Турции российская актриса Екатерина Жукова-Чумаченко рассказала об эвакуации из отеля из-за пожаров.
Актриса с семьей находится в одном из отелей в Ичмелере под Мармарисом, до которого вчера добрались лесные пожары. По ее словам, на пляже летали огромные куски пепла, которые прожигали в полотенцах дыры размером с пятирублевую монету.
«Вчера горели горы справа от нашего отеля, сегодня пламя появилось вновь, но уже слева. В четверг в отеле началась паника, подняли тревогу, так как загорелись пальмы уже на территории самих гостиничных комплексов», - рассказала Жукова-Чумаченко «Комсомольской правде».
После этого, по словам Екатерины, персонал отеля начал эвакуацию. В гостинице пропало электричество и вода. Туристы в панике покидали свои номера, побросав в сумки только самое необходимое.
Всех эвакуированных разместили на лужайке перед отелем, раздали маски и воду. По словам актрисы, все гости держались вместе и подбадривали друг друга.
«Все себя достойно вели, в такой компании вчера было нестрашно. И паника отступила через какое-то время, потому что люди вели себя по-человечески и по-доброму. Помогали друг другу. Это было очень приятно, было такое единение совершенно разных национальностей, вероисповедания и языков», - поделилась Жукова-Чумаченко.
Через пару часов туристам разрешили вернуться в номера, в отеле вновь появился свет и вода, гостей накормили.
Утром в пятницу, по словам актрисы, в небе вновь активно работала пожарная авиация, но ближе к полудню самолеты и вертолеты куда-то пропали.
«Сейчас тут такое затишье, хотя солнце сильно жарит. Хорошо, что есть ветер, он несколько помогает в такую жару. Не знаю, что нас ждет вечером, потому что рядом напротив нашего отеля есть гора, и она уже начинает гореть», - сказала Екатерина.
По ее словам, сейчас она с нетерпением ждет вылета домой, который запланирован на воскресенье.