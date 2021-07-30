Сооснователь Finiko арестован. Чего от суда ждут обманутые вкладчики

"Заявление принято к рассмотрению, о результатах сообщат в установленные сроки. Все эти люди — обычные работяги с зарплатой 40 тыс. рублей. Есть мамочка с ребенком в разводе. И в планах у них не было покупки яхт и вилл, они просто хотели побыстрее закрыть кредиты. В настоящий момент у всех, конечно, есть надежда, что им что-то вернут. Теперь одинокая мамочка перестала платить ипотеку — ей грозит выселение. Другой парень с семьей хочет продать свою ипотечную квартиру, рассчитаться с долгами и переехать на съем. Второй парень подает на банкротство. Вот такие последствия", - рассказал он "Газете.Ru".