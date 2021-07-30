Сооснователь Finiko арестован. Чего от суда ждут обманутые вкладчики

В Казани на два месяца арестовали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина — ему предъявили обвинение в «мошенничестве в особо крупном размере». Тем временем обманутые вкладчики продолжают подавать иски к компании, рассчитывая вернуть деньги. Они ждут показательного и сурового суда над Дорониным, а также призывают силовиков впоследствии заняться и его сообщниками.
35-летний Александр из Красноярска за несколько дней до ареста Кирилла Доронина написал коллективное заявление в органы от лица четырех вкладчиков финансовой пирамиды Finiko.
"Заявление принято к рассмотрению, о результатах сообщат в установленные сроки. Все эти люди — обычные работяги с зарплатой 40 тыс. рублей. Есть мамочка с ребенком в разводе. И в планах у них не было покупки яхт и вилл, они просто хотели побыстрее закрыть кредиты. В настоящий момент у всех, конечно, есть надежда, что им что-то вернут. Теперь одинокая мамочка перестала платить ипотеку — ей грозит выселение. Другой парень с семьей хочет продать свою ипотечную квартиру, рассчитаться с долгами и переехать на съем. Второй парень подает на банкротство. Вот такие последствия", - рассказал он "Газете.Ru".
Александр ждет показательного и сурового суда над Кириллом Дорониным.
"Надеюсь, его посадят показательно. Также органам нужно привлекать к ответственности не только с основателя, а еще с людей, которые активно завлекали вкладчиков", - подчеркнул он.
Светлана из Краснодара также подала иск против основателей и кураторов Finiko.
"Я подала несколько заявлений в полицию Краснодара. Одно из них — на компанию и организаторов — отправят в Москву. То, что на рефералов, рассмотрит местное МВД. Заявления в центральную прокуратуру, СК, МВД, отправили в Казань", - поделилась она с "Газетой.Ru".
Хотя женщина не теряет надежды вернуть деньги, правоохранители предупредили ее, что расследование подобных дел тянется годами.
"Если посадят тех, кто крышует, то вернуть можно. Я знаю, что на кошельках, связанных с компанией, огромные суммы. Средства есть, их нужно грамотно изъять", - убеждена краснодарка.
В свою очередь Наталья из Москвы планирует поучаствовать в коллективном иске к организации.
"С одной стороны, мне кажется, что будет возврат денег, поскольку Кирилл Доронин все-таки по всем своим предыдущим компаниям деньги вкладчикам возвращал. И даже когда было только начало Finiko и появлялись люди, у которых были претензии, он им возвращал деньги. Поэтому пока хочется верить", - пояснила она.
Формально вкладчиков могут признать потерпевшими в рамках уголовного дела, в связи с чем они вправе претендовать на возмещение ущерба, причиненного компанией Finiko, отмечает адвокат МКА "Аронов и Партнеры" Евгений Розенблат.
"Однако на практике в подобных случаях получить реальное возмещение удается не всегда. Особенно если у осужденных не находят в России имущество, на которое может быть произведено принудительное взыскание. В любом случае процедура признания потерпевшими и последующего возмещения может занять до нескольких лет", - пояснил он "Газете.Ru".
После ареста Кирилла Доронина счета и имущество — его личные и Finiko — будут арестованы. При этом арестованных активов вряд ли хватит на возврат денег всем вкладчикам в полном объеме, подчеркивает адвокат, старший партнер адвокатского бюро города Москвы "Афанасьев, Узденский и партнеры" Сергей Узденский.
"Если бы он хотел или мог вернуть деньги вкладчикам, то сделал бы это еще до своего задержания. Время было, а теперь возмещение имущественного вреда потерпевшим состоится не ранее вынесения приговора по делу", - сказал он.
Предварительный ущерб от работы Finiko следствие оценило в 70 млн рублей. При этом, по оценкам Центрального банка России, ущерб достигает 3 млрд рублей.
Доронина задержали 28 июля. Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" — по ней основателю Finiko грозит до 10 лет тюрьмы. 30 июля Доронина арестовали на два месяца.
Ходатайство об аресте следствие мотивировало тем, что обвиняемый может скрыться, так как имеет гражданство Турции, недвижимость там и паспорт на имя Онура Намика.
"Обвинения в мошенничестве я не признаю и готов к аргументированному диалогу", - заявил Доронин.
Адвокат арестованного отметил, что вкладчикам были разъяснены риски потери денег — следовательно, о хищении денежных средств речи не идет.