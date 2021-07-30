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Жена подозреваемого в убийстве школьницы полицейского предложила деньги на похороны

Вероника Полынина
1 час назад

Жена полицейского Антона Безчетвертева, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы, предлагала семье погибшей девочки деньги на организацию похорон, выяснил телеграм-канал Life Shot.

Жена подозреваемого в убийстве школьницы полицейского предложила деньги на похороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Life Shot, родственники от денег отказались. Семьи Безчетвертева и его жертвы хорошо знали друг друга, так как жили в одном подъезде. Школьница часто звонила в домофон в квартиру полицейского, потому что в ее квартире домофона не было.

Супруга подполковника не верит в то, что между ее мужем и погибшей девочкой существовала любовная связь. По ее словам, поселок у них маленький, роман невозможно было бы скрыть.

Женщина также рассказала, что конфликтов у них в семье не было. Муж почти не выпивал, растил двоих сыновей.

В день убийства полицейский отправился один на рыбалку, взяв машину, прицеп и снасти. Как пишет «Московский комсомолец», странности в его поведении жена заметила только по возвращении.

Безчетвертев приехал домой уже без прицепа и был очень встревожен. Выпил полбутылки залпом, попрощался с супругой и куда-то уехал. Примерно через полчаса Безчетвертев вернулся и вызвал с телефона жены полицию. Полицейский рассказал, что после убийства планировал скрыться, но затем решил сдаться.

Ранее в поселке Петра Дубрава Самарской области было найдено тело 15-летней девочки с ножевыми ранениями. Очевидец рассказал правоохранительным органам, что неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белой «Тойоте».

Полицейские выяснили, что на машине ездил подполковник полиции Антон Безчетвертев и заподозрили его в убийстве. На допросе полицейский заявил, что сбил девочку на машине, и чтобы скрыть следы, решил избавиться от нее. Также проверяется версия о возможной любовной связи Безчетвертева с убитой.

Предположительно, школьница могла шантажировать подполковника полиции, что расскажет об их романе.

Происшествия,МВД,Московский комсомолец,
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