В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Подозреваемый в убийстве школьницы полицейский раскрыл такое же преступление

Вероника Полынина
24 минуты назад

Задержанный по подозрению в убийстве школьницы полицейский несколько лет назад раскрыл такое же преступление, пишет «Московский комсомолец».

Подозреваемый в убийстве школьницы полицейский раскрыл такое же преступление
Фото: ВконтактеВконтакте

50-летний Антон Безчетвертев в начале карьеры работал оперативником. Тогда же он познакомился со своей будущей женой, которая сейчас работает следователем в одном отделе с мужем.

Последние пять лет Безчетвертев трудился на должности заместителя начальника 3-го отдела полиции – по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. В подчинении у него находились пять сотрудников. За время службы он не раз поощрялся руководством, получал ведомственные награды и грамоты.

Полицейский зарезал сбитую им девочку

Два года назад Безчетвертеву удалось раскрыть убийство школьницы в Самаре. Убийца, ранее судимый мужчина, подкараулил девочку, затащил ее в заброшенный морг на Запорожской улице, где расправился с ней. За поимку преступника Безчетвертеву в качестве премии подарили компьютер.

Ранее в поселке Петра Дубрава Самарской области было найдено тело 15-летней девочки с ножевыми ранениями. Очевидец рассказал правоохранительным органам, что неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белой «Тойоте».

Полицейские выяснили, что на машине ездил подполковник полиции Антон Безчетвертев и заподозрили его в убийстве.

Выяснилось, что подозреваемый и жертва жили в одном подъезде. На допросе полицейский заявил, что сбил девочку на машине, и чтобы скрыть следы, решил избавиться от нее. Также проверяется версия о возможной любовной связи Безчетвертева с убитой. Предположительно, школьница могла шантажировать подполковника полиции, что расскажет об их романе.

Происшествия,МВД,Московский комсомолец,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители