Подозреваемый в убийстве школьницы полицейский раскрыл такое же преступление

Задержанный по подозрению в убийстве школьницы полицейский несколько лет назад раскрыл такое же преступление, пишет «Московский комсомолец».
50-летний Антон Безчетвертев в начале карьеры работал оперативником. Тогда же он познакомился со своей будущей женой, которая сейчас работает следователем в одном отделе с мужем.
Последние пять лет Безчетвертев трудился на должности заместителя начальника 3-го отдела полиции – по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. В подчинении у него находились пять сотрудников. За время службы он не раз поощрялся руководством, получал ведомственные награды и грамоты.
Два года назад Безчетвертеву удалось раскрыть убийство школьницы в Самаре. Убийца, ранее судимый мужчина, подкараулил девочку, затащил ее в заброшенный морг на Запорожской улице, где расправился с ней. За поимку преступника Безчетвертеву в качестве премии подарили компьютер.
Ранее в поселке Петра Дубрава Самарской области было найдено тело 15-летней девочки с ножевыми ранениями. Очевидец рассказал правоохранительным органам, что неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белой «Тойоте».
Полицейские выяснили, что на машине ездил подполковник полиции Антон Безчетвертев и заподозрили его в убийстве.
Выяснилось, что подозреваемый и жертва жили в одном подъезде. На допросе полицейский заявил, что сбил девочку на машине, и чтобы скрыть следы, решил избавиться от нее. Также проверяется версия о возможной любовной связи Безчетвертева с убитой. Предположительно, школьница могла шантажировать подполковника полиции, что расскажет об их романе.