Подозреваемый в убийстве школьницы полицейский раскрыл такое же преступление

Задержанный по подозрению в убийстве школьницы полицейский несколько лет назад раскрыл такое же преступление, пишет «Московский комсомолец».

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50-летний Антон Безчетвертев в начале карьеры работал оперативником. Тогда же он познакомился со своей будущей женой, которая сейчас работает следователем в одном отделе с мужем.

Последние пять лет Безчетвертев трудился на должности заместителя начальника 3-го отдела полиции – по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. В подчинении у него находились пять сотрудников. За время службы он не раз поощрялся руководством, получал ведомственные награды и грамоты.

Два года назад Безчетвертеву удалось раскрыть убийство школьницы в Самаре. Убийца, ранее судимый мужчина, подкараулил девочку, затащил ее в заброшенный морг на Запорожской улице, где расправился с ней. За поимку преступника Безчетвертеву в качестве премии подарили компьютер.

Ранее в поселке Петра Дубрава Самарской области было найдено тело 15-летней девочки с ножевыми ранениями. Очевидец рассказал правоохранительным органам, что неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белой «Тойоте».

Полицейские выяснили, что на машине ездил подполковник полиции Антон Безчетвертев и заподозрили его в убийстве.