ФСБ задержала прокурора Сызрани за взятку

20 июля сообщалось о задержании начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и 35 его подельников. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Сафонова арестовали на два месяца. У главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.