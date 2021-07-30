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ФСБ задержала прокурора Сызрани по подозрению в получении трех миллионов рублей

Lenta.ru
1 час назад

Сотрудники ФСБ задержали в результате спецоперации прокурора Сызрани Вадима Федорина. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

ФСБ задержала прокурора Сызрани за взятку
Фото: Volga.newsVolga.news

Сотрудник надзорного ведомства подозревается в получении взятки в три миллиона рублей. Вознаграждение предназначалось за содействие прокурора в расследовании уголовного дела.

Задержание Федорина проводилось с санкции генпрокурора Игоря Краснова.

20 июля сообщалось о задержании начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и 35 его подельников. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Сафонова арестовали на два месяца. У главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.

Происшествия,Вадим Федорин,Игорь Краснов,Алексей Сафонов,ГИБДД,ФСБ,Сызрань,
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