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Несколько человек устроили драку со стрельбой в ТЦ в центре Москвы

ТАССиещё 1
33 минуты назад

Конфликт в торговом центре на Верхней Красносельской улице в центре Москвы закончился дракой со стрельбой. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

Массовая драка со стрельбой произошла в ТЦ в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инцидент произошел в торговом центре на Верхней Красносельской улице. Между гражданами произошел конфликт, который перерос в драку. Один из участников применил оружие, какое именно в настоящее время устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что информация о конфликте между гражданами в одном из ТЦ на Верхней Красносельской улице поступила около 17:30.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны несколько человек, которые доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к противоправным деяниям. Информация о пострадавших, в настоящее время, не поступала", - сказали в главке.

По данному факту проводится проверка.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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