Массовая драка со стрельбой произошла в ТЦ в Москве

В торговом центре на Верхней Красносельской улице в центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Около 17:30 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в одном из ТЦ на Верхней Красносельской улице. Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали несколько человек и доставили их в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к противоправным деяниям.

«Между гражданами произошел конфликт, который перерос в драку. Один из участников применил оружие, какое именно в настоящее время устанавливается», — подчеркнул собеседник агентства.

По предварительным данным, в драке участвовали около 20 человек. Предполагается, что они являются иностранными гражданами.