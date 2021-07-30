Таксист избил не поздоровавшуюся с ним пассажирку

В Москве таксист избил пассажирку и выкинул из автомобиля, разозлившись, что она не поздоровалась. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел утром 30 июля. Женщина села в такси, и водитель грубо спросил у нее, почему она не поздоровалась. Пассажирка ответила, что не услышала его приветствия, и попросила не говорить с ней в подобном тоне.

После этого водитель начал оскорблять ее и требовать, чтобы она вышла из машины. Женщина отказалась, заявив, что с нее уже списали деньги за поездку. На это мужчина ответил, что в таком случае будет возить ее по всему городу.

После этого машина поехала в неизвестном направлении. Женщина позвонила в полицию.

По ее словам, таксист на протяжении 40 минут катал ее по городу, а затем остановил машину на Нагатинском бульваре и выбросил сумку пассажирки.

По словам женщины, затем водитель ударил ее дверью по правой ноге, нанес удары по голове, ребрам, скручивал ей руки и выбросил из автомобиля на землю. Пострадавшая обратилась за помощью в больницу.

Отмечается, что в «Яндекс. Такси» у этого водителя стоит оценка 4,9 из 5,0.