В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Таксист избил не поздоровавшуюся с ним пассажирку

Вероника Полынина
30 минут назад

В Москве таксист избил пассажирку и выкинул из автомобиля, разозлившись, что она не поздоровалась. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Таксист избил не поздоровавшуюся с ним пассажирку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел утром 30 июля. Женщина села в такси, и водитель грубо спросил у нее, почему она не поздоровалась. Пассажирка ответила, что не услышала его приветствия, и попросила не говорить с ней в подобном тоне.

После этого водитель начал оскорблять ее и требовать, чтобы она вышла из машины. Женщина отказалась, заявив, что с нее уже списали деньги за поездку. На это мужчина ответил, что в таком случае будет возить ее по всему городу.

После этого машина поехала в неизвестном направлении. Женщина позвонила в полицию.

По ее словам, таксист на протяжении 40 минут катал ее по городу, а затем остановил машину на Нагатинском бульваре и выбросил сумку пассажирки.

По словам женщины, затем водитель ударил ее дверью по правой ноге, нанес удары по голове, ребрам, скручивал ей руки и выбросил из автомобиля на землю. Пострадавшая обратилась за помощью в больницу.

Водитель «Яндекс.Такси» о конфликтах с пассажирами: «Мы никак не защищены»

Отмечается, что в «Яндекс. Такси» у этого водителя стоит оценка 4,9 из 5,0.

Ранее в Сочи таксист набросился на пассажира с оскорблениями после того, как тот подсказал ему маршрут. Девушке, снимавшей конфликт на видео, водитель пригрозил разбить телефон.

Происшествия,Яндекс,Москва,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители