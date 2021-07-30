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Появилось видео с места взрыва на ростовском химкомбинате

Lenta.ru
10 минут назад

В сети появилось видео с места взрыва на ростовском предприятии «Комбинат Каменский». Ролик опубликован в паблике «Подслушано в Каменске-Шахтинском» в соцсети ВКонтакте.

На кадрах видно, как огромные столбы дыма поднимаются в небо над комбинатом.

Взрыв произошел вечером 29 июля. Как стало известно изданию Baza, у шестерых госпитализированных в местную больницу выявлено 100 процентов химических ожогов тела, еще у одного пострадавшего — 80 процентов.

Никакой информации о причине аварии на заводе не поступало.

«Комбинат Каменский» является одним из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующим предприятием города Каменск-Шахтинский. Согласно официальному сайту завода, «Комбинат Каменский» выпускает «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».

Происшествия,Видео,Каменск-Шахтинский,
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