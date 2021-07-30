За имитацию приступа COVID в метро запросили 4 года колонии

"В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и назначить наказание Джаборову К. С. в виде четырех лет лишения свободы, Исаченко А. А. и Мелехову С. Д. в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.