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Названа основная версия убийства школьницы полицейским в Самаре

Алиса Селезнёва
19 минут назад

Следователи считают, что самарский полицейский сбил школьницу на машине, а затем ударил ножом, чтобы скрыть факт ДТП. Об этом сообщают РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Названа основная версия убийства школьницы полицейским в Самаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело 15-летней девушки со множественными телесными повреждениями нашли в самарском поселке Петра Дубрава. Следователи возбудили дело об убийстве.

Подозреваемого задержали, по данным «Интерфакса», им оказался начальник отделения полиции по особо тяжким преступлениям против личности. В региональном управлении Следственного комитета подтвердили, что задержанный - сотрудник полиции.

Источник «Интерфакса» рассказал, что, по предварительным данным, подозреваемый сбил на своей машине совершавшую пробежку школьницу и «решил ее убить, чтобы замести следы преступления».

Источник РИА Новости подтвердил, что сейчас это основная версия убийства.

Собеседник РИА Новости заявил, что девушка жила в поселке Петра Дубрава вместе с отцом и училась в местной школе. По данным Telegram-канала «112», 15-летнюю девушку воспитывали отец и бабушка, ее мать умерла несколько лет назад.

По информации «112», полицейский и девушка жили в одном подъезде. По версии, которую приводит Baza, у них могли быть отношения и девушка могла угрожать, что расскажет всем об этом.

Происшествия,СКР,РИА Новости,Интерфакс,Самара,
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