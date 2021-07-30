Названа основная версия убийства школьницы полицейским в Самаре

Следователи считают, что самарский полицейский сбил школьницу на машине, а затем ударил ножом, чтобы скрыть факт ДТП. Об этом сообщают РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тело 15-летней девушки со множественными телесными повреждениями нашли в самарском поселке Петра Дубрава. Следователи возбудили дело об убийстве.

Подозреваемого задержали, по данным «Интерфакса», им оказался начальник отделения полиции по особо тяжким преступлениям против личности. В региональном управлении Следственного комитета подтвердили, что задержанный - сотрудник полиции.

Источник «Интерфакса» рассказал, что, по предварительным данным, подозреваемый сбил на своей машине совершавшую пробежку школьницу и «решил ее убить, чтобы замести следы преступления».

Источник РИА Новости подтвердил, что сейчас это основная версия убийства.

Собеседник РИА Новости заявил, что девушка жила в поселке Петра Дубрава вместе с отцом и училась в местной школе. По данным Telegram-канала «112», 15-летнюю девушку воспитывали отец и бабушка, ее мать умерла несколько лет назад.