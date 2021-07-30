Экс-генерал Росгвардии получил 6 лет за мошенничество с недвижимостью

Реутовский гарнизонный военный суд вынес решение о шести годах колонии для бывшего замруководителя Росгвардии Сергея Милейко. Он отправится за решетку за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на 10 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

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"Суд назначает наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал судья Артем Филимонов.

Кроме этого, Милейко лишили звания генерал-лейтенанта запаса и оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Второй фигурант этого дела - экс-глава квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин - проведет в колонии четыре года.

Отмечается, что прокурор запрашивал для Милейко восемь лет лишения свободы.

В приговоре сообщается, что Милейко придумал преступный план и привлек к его исполнению Кирилла Прокудина. Благодаря мошенничеству жена Милейко по заниженной цене купила нежилое помещение в ведомственном здании в Балашихе – "Коммерсант" сообщал, что она там открыла парикмахерскую.

Сумма ущерба от аферы управлению Росимущества по Подмосковью составила 9 миллионов 776 тысяч рублей, отмечается в тексте приговора.

Милейко задержали в декабре 2020-го года.