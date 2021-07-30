В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Экс-генерал Росгвардии получил 6 лет за мошенничество с недвижимостью

Анна Безрукова
1 час назад

Реутовский гарнизонный военный суд вынес решение о шести годах колонии для бывшего замруководителя Росгвардии Сергея Милейко. Он отправится за решетку за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на 10 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экс-генерал Росгвардии получил 6 лет за мошенничество с недвижимостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд назначает наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал судья Артем Филимонов.

Кроме этого, Милейко лишили звания генерал-лейтенанта запаса и оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Второй фигурант этого дела - экс-глава квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин - проведет в колонии четыре года.

Отмечается, что прокурор запрашивал для Милейко восемь лет лишения свободы.

В приговоре сообщается, что Милейко придумал преступный план и привлек к его исполнению Кирилла Прокудина. Благодаря мошенничеству жена Милейко по заниженной цене купила нежилое помещение в ведомственном здании в Балашихе – "Коммерсант" сообщал, что она там открыла парикмахерскую.

Сумма ущерба от аферы управлению Росимущества по Подмосковью составила 9 миллионов 776 тысяч рублей, отмечается в тексте приговора.

Милейко задержали в декабре 2020-го года.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщал, что Милейко освободили от должности еще летом 2019 года после проведения служебной проверки. По его словам, документы, которые, очевидно, и стали предметом внимания следственных органов, были первоначально подготовлены сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и направлен в надзорные структуры.

Происшествия,Сергей Милейко,Валерий Грибакин,Артем Филимонов,Росгвардия,ФСИН,Росимущество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители