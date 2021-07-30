Туристы вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров в Турции

Пожарная опасность в турецком Мармарисе миновала. В течение дня туристы должны вернуться в отели, в которые приехали изначально. Об этом со ссылкой на Генконсульство России в Анталье пишет «Интерфакс».

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В дипмиссии отметили, что в целом курортные зоны Турции остаются вне опасности, однако в зависимости от направления ветра сохраняются задымление и запах гари.

«По ситуации на 12:00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», - пояснили в Генконсульстве России.

При этом российские дипломаты призвали соотечественников, отдыхающих в районах Турции, охваченных огнем, быть «предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей».