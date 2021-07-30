В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Туристы вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров в Турции

Алиса Селезнёва
1 час назад

Пожарная опасность в турецком Мармарисе миновала. В течение дня туристы должны вернуться в отели, в которые приехали изначально. Об этом со ссылкой на Генконсульство России в Анталье пишет «Интерфакс».

Туристы вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В дипмиссии отметили, что в целом курортные зоны Турции остаются вне опасности, однако в зависимости от направления ветра сохраняются задымление и запах гари.

«По ситуации на 12:00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», - пояснили в Генконсульстве России.

При этом российские дипломаты призвали соотечественников, отдыхающих в районах Турции, охваченных огнем, быть «предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей».

Лесные пожары, охватившие Турцию в середине месяца, 28 июля добрались до туристического региона Анталья. 29 июля появилась информация, что отели в турецком курортном городе Мармарис начали эвакуировать. Власти Турции также приняли решение эвакуировать один из отелей в курортном Бодруме и жителей 600 домов. Жертвами пожаров стали как минимум четыре человека, более 180 пострадали. Отдыхающие в Турции россияне жалуются на сильное задымление и публикуют в соцсетях фото и видео пожаров.

Происшествия,Интерфакс,Россия,Анталья,Турция,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители