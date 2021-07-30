Туристы вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров в Турции

Пожарная опасность в турецком Мармарисе миновала. В течение дня туристы должны вернуться в отели, в которые приехали изначально. Об этом со ссылкой на Генконсульство России в Анталье пишет «Интерфакс».
В дипмиссии отметили, что в целом курортные зоны Турции остаются вне опасности, однако в зависимости от направления ветра сохраняются задымление и запах гари.
«По ситуации на 12:00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», - пояснили в Генконсульстве России.
При этом российские дипломаты призвали соотечественников, отдыхающих в районах Турции, охваченных огнем, быть «предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей».
Лесные пожары, охватившие Турцию в середине месяца, 28 июля добрались до туристического региона Анталья. 29 июля появилась информация, что отели в турецком курортном городе Мармарис начали эвакуировать. Власти Турции также приняли решение эвакуировать один из отелей в курортном Бодруме и жителей 600 домов. Жертвами пожаров стали как минимум четыре человека, более 180 пострадали. Отдыхающие в Турции россияне жалуются на сильное задымление и публикуют в соцсетях фото и видео пожаров.