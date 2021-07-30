В Нефтеюганске задержана 43-летняя женщина по подозрению в поджоге многоквартирного деревянного дома. Видео с подозреваемой появилось в сообществе « Полиция Нефтеюганска » во «ВКонтакте».

«Сотрудники ОМВД России по г. Нефтеюганску осуществили оцепление места происшествия и оказали помощь 15 жильцам дома. Полицейские выводили граждан из горящего здания, оказывали содействие в спасении домашних животных и личных вещей. Установлено, что причиной возгорания стал поджог. В результате пожара поврежден жилой дом по всей площади, в доме находилось 24 квартиры и проживали 50 граждан», – говорится в сообщении к видео.