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Поджигательницу дома с людьми в Нефтеюганске показали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

В Нефтеюганске задержана 43-летняя женщина по подозрению в поджоге многоквартирного деревянного дома. Видео с подозреваемой появилось в сообществе «Полиция Нефтеюганска» во «ВКонтакте».

Пожар в жилом строении произошел ночью 27 июля, огонь распространился на два подъезда. Всех жильцов дома удалось экстренно эвакуировать.

«Сотрудники ОМВД России по г. Нефтеюганску осуществили оцепление места происшествия и оказали помощь 15 жильцам дома. Полицейские выводили граждан из горящего здания, оказывали содействие в спасении домашних животных и личных вещей. Установлено, что причиной возгорания стал поджог. В результате пожара поврежден жилой дом по всей площади, в доме находилось 24 квартиры и проживали 50 граждан», – говорится в сообщении к видео.

Происшествия,Пожары,Криминал,Видео,Нефтеюганск,
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