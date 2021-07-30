Подвело оборудование: На химзаводе под Ростовом прогремел взрыв

Взрыв на химзаводе ФКП «Комбинат Каменский» произошёл из-за неисправности оборудования и нарушения техники безопасности. Об этом пишет Baza.
Предварительно было установлено, что рвануло во время процедуры по изготовке форм. На одной из установок не закрылся специальный «отсекатель», после чего руководитель принял решение закрывать его вручную. В цех в тот момент зашли семь сотрудников. По технике безопасности внутри помещения могли находиться на больше пяти человек, однако это никого не остановило.
В результате во время ручного закрытия заслонки произошёл взрыв. Как стало известно, у шести из семи пострадавших химическими ожогами поражено 100% кожных покров, у ещё одного — 80%.
Источники издания утверждают, что цех относится к «закрытому» типу, то есть там производится продукция особого назначения. Тем не менее, что именно — не уточняется.
Ранее в Ростовской области произошёл взрыв на ФКП «Комбинат Каменский». Семь человек пострадали.