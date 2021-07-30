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Названа причина взрыва на химзаводе под Ростовом

News.ru
25 минут назад

Взрыв на химзаводе ФКП «Комбинат Каменский» произошёл из-за неисправности оборудования и нарушения техники безопасности. Об этом пишет Baza.

Подвело оборудование: На химзаводе под Ростовом прогремел взрыв
Фото: ТАССТАСС

Предварительно было установлено, что рвануло во время процедуры по изготовке форм. На одной из установок не закрылся специальный «отсекатель», после чего руководитель принял решение закрывать его вручную. В цех в тот момент зашли семь сотрудников. По технике безопасности внутри помещения могли находиться на больше пяти человек, однако это никого не остановило.

В результате во время ручного закрытия заслонки произошёл взрыв. Как стало известно, у шести из семи пострадавших химическими ожогами поражено 100% кожных покров, у ещё одного — 80%.

Источники издания утверждают, что цех относится к «закрытому» типу, то есть там производится продукция особого назначения. Тем не менее, что именно — не уточняется.

Ранее в Ростовской области произошёл взрыв на ФКП «Комбинат Каменский». Семь человек пострадали.

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