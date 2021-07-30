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Мать умершего актера Михайлина прожила в квартире с телом сына 10 дней

Анна Безрукова
22 минуты назад

В Москве в своей квартире обнаружен мертвым известный актер Максим Михайлин. Как предполагают эксперты, смерть наступила примерно десять дней назад. В доме также нашли живой тяжелобольную мать артиста, которая в течение всего этого времени попросту не могла обратиться за помощью. Об этом сообщает издание Mk.ru.

Мать умершего актера Михайлина прожила в квартире с телом сына 10 дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в органы полиции обратилась подруга 46-летнего артиста: она рассказала, что у нее долго не получается дозвониться ни до своего приятеля, ни до его 69-летней матери. Оба они проживали в квартире на Мосфильмовской улице.

Женщина приходила в дом к актеру, но на стуки в дверь никто не реагировал. В итоге стражи порядка вскрыли дверь в квартиру и нашли там тело Михайлина.

Кроме этого, в квартире находилась мать актера: она осталась живой, однако была в очень тяжелом состоянии. Несколько лет назад у пожилой женщины случилось два инсульта, в результате чего она оказалась прикованной к кровати. Ухаживал за ней сын. С родными семья не общалась.

«Пенсионерка находилась при смерти и не могла даже пошевелиться. В течение всех этих дней Любовь находилась одна и не могла позвать кого-либо на помощь. Когда она была обнаружена, то была в предсмертном состоянии, голодной и совершенно разбитой смертью сына», – уточнил источник сайта KP.Ru

Согласно предварительным данным, смерть актера не была криминальной – очевидно, он умер по естественным причинам. На теле не обнаружены следы насилия, также отмечается, что обстановка в квартире была обычной.

Происшествия,Москва,
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