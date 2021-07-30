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Задержан основатель пирамиды Finiko Кирилл Доронин

Газета.Ruиещё 7
1 час назад

В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, сообщает "БИЗНЕС Online".

Задержан основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин
Фото: Instagram.comInstagram.com

Мужчина был задержан в рамках уголовного дела "Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере", возбужденного декабре прошлого года.

Тогда причастные к созданию финансовой пирамиды лица установлены не были.

По версии следствия, с июня 2018-го по декабрь 2020 года представители Finiko занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

Вкладчикам обещали ежемесячные высокие проценты. В действительности Finiko никакой инвестиционной деятельности не вела. Сумма ущерба, предварительно, оценивается в 70 млн рублей. МВД получило более 100 заявлений от обманутых вкладчиков.

Пострадавшие от действий руководства пирамиды люди рассказывали "Газете.Ru", как потеряли миллионы, инвестировав в Finiko, и как они планируют возвращать деньги.

Происшествия,МВД,БИЗНЕС Online,Газета.Ru,Казань,
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