Задержан основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин

В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, сообщает "БИЗНЕС Online".

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Мужчина был задержан в рамках уголовного дела "Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере", возбужденного декабре прошлого года.

Тогда причастные к созданию финансовой пирамиды лица установлены не были.

По версии следствия, с июня 2018-го по декабрь 2020 года представители Finiko занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

Вкладчикам обещали ежемесячные высокие проценты. В действительности Finiko никакой инвестиционной деятельности не вела. Сумма ущерба, предварительно, оценивается в 70 млн рублей. МВД получило более 100 заявлений от обманутых вкладчиков.