В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Подполковника полиции заподозрили в убийстве школьницы в Самарской области

Алиса Селезнёва
9 часов назад

В Самарской области подполковника полиции Антона Безчетвертева подозревают в нанесении ножевых ранений 16-летней школьнице. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Подполковника полиции заподозрили в убийстве школьницы в Самарской области
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, тело девушки с пятью ножевыми ранениями было найдено в поселке Петра Дубрава Самарской области. Очевидец рассказал правоохранительным органам, что неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белой «Тойоте».

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что на машине ездит начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Антон Безчетвертев, который живет в том же поселке.

По одной из версий, полицейский мог сбить девушку и решил убить ее, боясь огласки.

Ранее бывший следователь прокуратуры Иркутской области Алексей Тороп был обвинен в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в Балаганске.

Изначально за убийство и изнасилование школьницы задержали бывшего заключенного, а дело вел как раз сам Тороп. Затем следователь ушел из органов, но дело до суда так и не дошло. Спустя 13 лет Следственный комитет региона возобновил расследование. Благодаря современным экспертизам удалось установить, что убивали школьницу двое мужчин. Также в деле помимо результатов экспертиз в качестве доказательств проходят показания некой засекреченной свидетельницы. Она якобы видела своими глазами, как экс-следователь с сообщником вытащили тело девочки из машины и перекинули через забор.

Алексея Торопа арестовали в 2020 году, ему предъявили обвинение и поместили в СИЗО. В настоящее время экс-следователь предпринимает попытки оспорить предъявленные в рамках дела доказательства.

Происшествия,ФСИН,СКР,МВД,Самарская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители