Подполковника полиции заподозрили в убийстве школьницы в Самарской области

В Самарской области подполковника полиции Антона Безчетвертева подозревают в нанесении ножевых ранений 16-летней школьнице. Об этом пишет Telegram-канал 112.

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По данным канала, тело девушки с пятью ножевыми ранениями было найдено в поселке Петра Дубрава Самарской области. Очевидец рассказал правоохранительным органам, что неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белой «Тойоте».

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что на машине ездит начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Антон Безчетвертев, который живет в том же поселке.

По одной из версий, полицейский мог сбить девушку и решил убить ее, боясь огласки.

Ранее бывший следователь прокуратуры Иркутской области Алексей Тороп был обвинен в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в Балаганске.

Изначально за убийство и изнасилование школьницы задержали бывшего заключенного, а дело вел как раз сам Тороп. Затем следователь ушел из органов, но дело до суда так и не дошло. Спустя 13 лет Следственный комитет региона возобновил расследование. Благодаря современным экспертизам удалось установить, что убивали школьницу двое мужчин. Также в деле помимо результатов экспертиз в качестве доказательств проходят показания некой засекреченной свидетельницы. Она якобы видела своими глазами, как экс-следователь с сообщником вытащили тело девочки из машины и перекинули через забор.