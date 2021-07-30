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Подполковника полиции заподозрили в убийстве российской школьницы после ДТП

Lenta.ru
1 час назад

В поселке Петра Дубрава (Самарская область) подполковника полиции заподозрили в том, что он убил 16-летнюю школьницу после ДТП. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Telegram-канал «112».

Подполковник полиции убил школьницу после ДТП
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, тело девушки с пятью ножевыми ранениями нашли в поселке. По словам очевидца, неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белом автомобиле Toyota. Полицейские установили, что на таком автомобиле ездит зять его владельца, подполковник полиции и начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.

Подозреваемый проживает в том же поселке. По предварительным данным, он сбил девушку, испугался, что та расскажет о ДТП, и решил убить ее. В настоящее время подполковник задержан, с ним работают следователи.

Происшествия,Самарская Область,
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