Подполковник полиции убил школьницу после ДТП

В поселке Петра Дубрава (Самарская область) подполковника полиции заподозрили в том, что он убил 16-летнюю школьницу после ДТП. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Telegram-канал «112».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, тело девушки с пятью ножевыми ранениями нашли в поселке. По словам очевидца, неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белом автомобиле Toyota. Полицейские установили, что на таком автомобиле ездит зять его владельца, подполковник полиции и начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.