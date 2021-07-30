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Устроившего погром в алкогольном магазине енота сняли на видео

Алевтина Жаркова
37 минут назад

В Краснодаре енот пробрался в магазин с алкогольной продукцией и устроил там погром. Дикий зверь украл вафли и спрятался в коробке. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший снятые очевидцами кадры.

«Сидит нарушитель, с вафлей», – говорит автор ролика, демонстрируя енота.

Хвостатого хулигана поймали муниципальные спасатели, они вывезли животное в лес и отпустили. Лесной житель тут же убежал к себе домой, не поблагодарив своих благодетелей. О том, какой урон он нанес торговой точке, не уточняется.

Происшествия,Общество,Видео,Краснодар,
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