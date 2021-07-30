Судно с туристами перевернулось у берегов Крыма

В Крыму перевернулось прогулочное судно, на борту которого находились десять туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымскую полицию.
В МВД рассказали, что всех туристов удалось спасти. Никто не пострадал.
На странице «Спасатели Севастополя» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что судно перевернулось около 18:00 29 июля в одной миле от мыса Фиолент.
К месту происшествия отправили катер со спасателями. Они увидели, что нос затонувшего судна виден из воды на один метр. Туристов с него эвакуировали ранее прошедшие катера.
Катер береговой охраны отбуксировал затонувшее судно ближе к берегу.
В начале июля яхта с 35 туристами затонула в Турции. Это произошло в 15 метрах от берега во время экскурсии у поселка Олюдениз. Двухлетний ребенок погиб, остальным туристам удалось спастись.