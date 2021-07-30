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Пожары в Турции: эвакуация отелей и погибшие

Алиса Селезнёва
1 час назад

В Турции постояльцев отелей эвакуировали из-за бушующих в стране лесных пожаров. Огонь и дым унесли жизни четырех человек, пишет ТАСС.

Пожары в Турции: эвакуация отелей и погибшие
Фото: ReutersReuters

Многочисленные очаги возгорания зафиксированы в разных провинциях страны. Пожары уже добрались до населенных пунктов Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидима в провинции Айдын и Еникей в Аланье. Экстренные службы продолжают бороться с огнем в районах Аксеки провинции Анталья, Силифке провинции Мерсин, Караисали провинции Адана, Пос провинции Османие и Яхьялы провинции Кайсери.

В поселке Гюверджинлик в Бодруме из пятизвездочного отеля «Титаник» эвакуировали около 100 россиян. По данным генконсульства России в Анталье, пострадавших в результате лесных пожаров россиян на данный момент нет.

29 июля министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли заявил, что число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции увеличилось до четырех человек.

«К сожалению, в результате пожаров погиб еще один человек. Это произошло в районе Мармариса», - сообщил он.

При этом власти Турции приняли решение эвакуировать один из отелей в курортном Бодруме, а также жителей 600 домов.

«В результате пожара в Анталье, в Манавгате пострадали от дыма 183 человека, 15 из них выписаны из больниц. К сожалению, в эти два дня произошло много пожаров, которых мы не ожидали в такой короткий промежуток времени. Мы продолжаем прилагать усилия по их локализации и добьемся этого, хоть это и может занять какое-то время», - заверил Пакдемирли.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, угрозы жизням людей, пострадавших от дыма в Анталье, нет. Он также подчеркнул, что в основном лесные пожары очень далеко от мест отдыха и гостиниц, однако работники туристического сектора «перешли в режим максимальной бдительности».

Происшествия,ИТАР-ТАСС,Анталья,Турция,
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