На кадрах видно, как девушка в чёрном разбегается и намерено налетает на прохожую женщину с целью сбить с ног или нанести какие-либо повреждения. От удара женщина падает головой на асфальт. После чего пострадавшая окликнула неадекватную девушку для выяснения причин неподобающего поведения. Обидчица что-то подняла с пола, после чего отмахнулась от женщины и быстро ушла в неизвестном направлении.