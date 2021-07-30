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Нападение девушки на прохожую со спины в Мурманске попало на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

Девушка напала на беззащитную прохожую со спины в Мурманске. Видео, снятое на камеры видео видеонаблюдения, опубликовано в telegram-канале «Life shot».

На кадрах видно, как девушка в чёрном разбегается и намерено налетает на прохожую женщину с целью сбить с ног или нанести какие-либо повреждения. От удара женщина падает головой на асфальт. После чего пострадавшая окликнула неадекватную девушку для выяснения причин неподобающего поведения. Обидчица что-то подняла с пола, после чего отмахнулась от женщины и быстро ушла в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что со слов дочери пострадавшей никаких поводов для атаки у нападавшей не было.

Происшествия,Видео,Мурманск,
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