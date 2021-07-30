Девушка напала на беззащитную прохожую со спины в Мурманске. Видео, снятое на камеры видео видеонаблюдения, опубликовано в telegram-канале «Life shot».
На кадрах видно, как девушка в чёрном разбегается и намерено налетает на прохожую женщину с целью сбить с ног или нанести какие-либо повреждения. От удара женщина падает головой на асфальт. После чего пострадавшая окликнула неадекватную девушку для выяснения причин неподобающего поведения. Обидчица что-то подняла с пола, после чего отмахнулась от женщины и быстро ушла в неизвестном направлении.
Стоит отметить, что со слов дочери пострадавшей никаких поводов для атаки у нападавшей не было.