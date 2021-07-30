Во дворе многоэтажки Челябинская местный житель устроил платную парковку. Отказавшимся платить «предприниматель» угрожал разбить автомобиль с помощью своих знакомых. Видео появилось в telegram-канале «Life shot».

Сообщается, что местный житель за присмотры за автомобилями брал по 40 рублей за сутки с каждого водителя. Необходимость такой деятельности мужчина объяснил неспокойной обстановкой во дворах.

Стоит отметить, что один из местных автомобилистов, отказался платить и получил угрозы со стороны «охранника». Тот обещал разбить автомобиль соседа. Этот момент был записан на видео.