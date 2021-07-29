Скончался адвокат по делу Ефремова

Скончался адвокат Вадим Никулин, участвовавший в процессе по делу Михаила Ефремова.

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Никулин представлял интересы гражданской жены погибшего в результате ДТП Сергея Захарова Ирины Стерховой.

О смерти Никулина рассказал его коллега Андрей Алешкин.

«Я узнал об этом случайно: позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие. Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: «Мы легли спать вместе, а проснулась я одна». Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь», - сказал Алешкин «Комсомольской правде».

Коллега выразил соболезнование супруге Никулина и Ирине Стерховой, которая до сих пор пытается добиться, чтобы ее признали потерпевшей по делу Ефремова.

Вадим Никулин дважды пытался войти в дело Ефремова: в суде первой инстанции и на стадии апелляции. Оба раза оказались неудачными из-за того, что потерпевшей стороной была признана официальная супруга Захарова.

Сейчас в Рязани идет судебный процесс, на котором Стерхова пытается добиться признания иждивенкой Захарова. Женщина настаивает, что прожила с Захаровым более 20 лет, и все это время он содержал семью. В этом процессе ей также помогал Вадим Никулин.