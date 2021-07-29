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Скончался адвокат по делу Ефремова

Вероника Полынина
53 минуты назад

Скончался адвокат Вадим Никулин, участвовавший в процессе по делу Михаила Ефремова.

Скончался адвокат по делу Ефремова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Никулин представлял интересы гражданской жены погибшего в результате ДТП Сергея Захарова Ирины Стерховой.

О смерти Никулина рассказал его коллега Андрей Алешкин.

«Я узнал об этом случайно: позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие. Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: «Мы легли спать вместе, а проснулась я одна». Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь», - сказал Алешкин «Комсомольской правде».

Коллега выразил соболезнование супруге Никулина и Ирине Стерховой, которая до сих пор пытается добиться, чтобы ее признали потерпевшей по делу Ефремова.

Вадим Никулин дважды пытался войти в дело Ефремова: в суде первой инстанции и на стадии апелляции. Оба раза оказались неудачными из-за того, что потерпевшей стороной была признана официальная супруга Захарова.

Сейчас в Рязани идет судебный процесс, на котором Стерхова пытается добиться признания иждивенкой Захарова. Женщина настаивает, что прожила с Захаровым более 20 лет, и все это время он содержал семью. В этом процессе ей также помогал Вадим Никулин.

ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, произошло 8 июня 2020 года. Актер Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Еремова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. 22 октября Московский городской суд снизил срок наказания до 7,5 года.

Происшествия,Ирина Стерхова,Вадим Никулин,Андрей Алешкин,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,Мосгорсуд,Комсомольская правда,
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