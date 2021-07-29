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В Греции зафиксировано 48 лесных пожаров

Российская Газетаиещё 1
2 часа назад

За последние 24 часа на территории Греции зафиксировано по меньшей мере 48 лесных пожаров. Об этом сообщает греческое новостное агентство AMHA, ссылаясь на информацию пожарной службы страны.

В Греции зафиксировано 48 лесных пожаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной возгораний, как предполагается, стала сухая, жаркая (до 44 градусов тепла) погода с сильным ветром, что способствует быстрому распространению огня. Особенно большой пожар, уже взятый под контроль, отмечен в районе Дросиас Эриманту области Ахея на полуострове Пелопоннес.

Всего в Греции для тушения пожаров привлечены более 300 пожарных расчетов, 8 самолетов, в том числе российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, и 6 вертолетов. Ожидается, что такая погода продлится еще минимум неделю.

Происшествия,В мире,Греция,
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