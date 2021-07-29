В Греции зафиксировано 48 лесных пожаров

За последние 24 часа на территории Греции зафиксировано по меньшей мере 48 лесных пожаров. Об этом сообщает греческое новостное агентство AMHA, ссылаясь на информацию пожарной службы страны.

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Причиной возгораний, как предполагается, стала сухая, жаркая (до 44 градусов тепла) погода с сильным ветром, что способствует быстрому распространению огня. Особенно большой пожар, уже взятый под контроль, отмечен в районе Дросиас Эриманту области Ахея на полуострове Пелопоннес.