Раскрыта крупная афера с вакцинами в Петербурге

В Санкт-Петербурге раскрыты махинации с сертификатами. Десятки людей могли за вознаграждение получать даже коды на сайте госуслуг, не проходя никаких процедур. Сами вакцины медиками уничтожались, пишет «Коммерсантъ» .

Об уголовном деле стало известно только 29 июля. Хотя расследование идет уже три недели. В полицию обратился один из петербуржцев. Он не получил уже оплаченную справку, которую заказал в одном из мессенджеров. Этот канал заблокировали, а его администратор перестал выходить на связь.