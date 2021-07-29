Раскрыта крупная афера с вакцинами в Петербурге

Среди подозреваемых есть медицинские работники
В Санкт-Петербурге раскрыты махинации с сертификатами. Десятки людей могли за вознаграждение получать даже коды на сайте госуслуг, не проходя никаких процедур. Сами вакцины медиками уничтожались, пишет «Коммерсантъ».
Об уголовном деле стало известно только 29 июля. Хотя расследование идет уже три недели. В полицию обратился один из петербуржцев. Он не получил уже оплаченную справку, которую заказал в одном из мессенджеров. Этот канал заблокировали, а его администратор перестал выходить на связь.
В ходе расследования силовики вышли «на очень любопытных персонажей из числа медиков», пишет газета. Пока мерой принуждения для подозреваемых избрали обязательство о явке.