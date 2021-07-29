Пожары на курортах Турции: В Бодруме эвакуируют отель

Власти Турции приняли решение эвакуировать один из отелей в курортном Бодруме из-за угрозы, исходящей от лесного пожара. Об этом сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в эфире телеканала NTV.

"Принято решение эвакуировать один отель в районе Гюверджинлик (провинция Бодрум). Эвакуация началась. 600 жилых домов предусмотрительно эвакуированы, - сказал он. - В результате пожара в Анталье , в Манавгате пострадали от дыма 183 человека, 15 из них выписаны из больниц, другие остаются на процедурах".

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В Турции местным властям удалось справиться с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. Информация о пострадавших россиянах в дипмиссию не поступала. В то же время, как передают турецкие СМИ 29 июля, в Мармарисе уже началась эвакуация отдыхающих из отелей. Лесные пожары вспыхнули и в Бодруме. О ситуации на турецких курортах — в материале «Газеты.Ru».

Власти в Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV. Как сообщил 29 июля министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, в тушении участвуют пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин.

Телеканал показывает кадры, где лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Отмечается, что их эвакуация идет в профилактических целях.

«Горят отели, у нас тоже отель в горах, не знаем – цело, нецело. Пошло все через горы в район Ичмелер, тут три вертолета летают и тушат. На пляже все тихо и спокойно, все отдыхают, загорают, но некоторые отели, которые в горах, эвакуируют, — рассказала «Газете.Ru» россиянка Наталья Петрова, отдыхающая в Мармарисе. — Много людей на пляже, работники отелей, люди с чемоданами на пляже».

Ситуация в Анталье

Вопрос об эвакуации российских туристов из Турции в связи со вспыхнувшими в районе города Манавгат лесными пожарами не рассматривался, сообщили в четверг в генконсульстве РФ в Анталье. Информация о пострадавших россиянах в дипмиссию не поступала.

«Продолжаем внимательно следить за ситуацией с лесным пожаром в районе Манавгата. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска. Им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался. На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении», — цитирует ТАСС представителя генконсульства.

В генконсульстве добавили, что «по ситуации на утро 29 июля властям удалось справиться с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей».

Пожар начался 28 июля недалеко от Манавгата — по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. В администрации Антальи отмечают, что этот пожар – сильнейший за последние годы.

В его тушении принимают участие и три российских самолета Бе-200. 29 июля число погибших возросло до трех, проинформировали в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции. Ранее сообщалось о первой жертве пожаров.

Пострадали по меньшей мере 180 человек, об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции.

Жителей 18 кварталов и деревень пришлось эвакуировать из зоны стихийного бедствия. Для их проживания подготовлены 1,3 тыс. мест в общежитиях.

Российские туристы – о происходящем в Анталье

Ситуация с пожарами в Анталье нормализуется, говорят отдыхающие там россияне. Если накануне днем туристы спасались от смога в номерах отелей, то уже вечером в среду дышать на улице стало легче, хотя запах гари еще присутствовал.

В четверг путешественники делятся фотографиями чистого неба над Антальей.

«Мы находимся в Эвренсеки. Все уже хорошо», — приводит портал TourDom.ru их комментарии.

В свою очередь, турагенты сообщили о поступивших в среду требованиях об эвакуации – с такими жалобами, в частности, обращались взволнованные туристы, отдыхающие в Novum Garden и Papillon Zeugma. А те, кто еще не поехал на отдых в Турцию, накануне отправляли запросы об аннуляции брони. Речь, впрочем, пока идет о единичных случаях.

В Ростуризме сообщили, что отслеживают ситуацию, связанную с пожарами в Турции. Туристам посоветовали «не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей».

Действия местных властей

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщил, что пожары начали отступать как от туристических центров, так и от жилых районов. Он добавил, что владельцы близлежащих отелей приготовили еду для пожарных команд и помещения для экстренного использования.

«Поскольку вмешательство было произведено вовремя и с использованием большого количества оборудования, распространение огня в направлении побережья было предотвращено. Позже дороги в туристические районы были закрыты», — сообщил министр.

В Анталье отменили любые туристические экскурсии. Ограничения сохранятся ближайшие несколько дней, прежде всего, это касается поездок на рафтинг и джип-сафари.

«В ближайшие дни экскурсионные программы проводиться не будут. Туристам предложат либо перенести выезд на более поздние даты, либо вернуть денежные средства», — приводит портал Profi.Travel комментарий пресс-службы TEZ Tour.

В то же время данных о необходимости переселения кого-либо из туристов в Анталье в связи с пожарной угрозой нет, указали представители туроператоров ANEX Tour и TEZ Tour.

Город Манавгат в провинции Анталья, где в среду разгорелся крупный лесной пожар, должен быть объявлен зоной бедствия. Такое мнение выразил мэр Манавгата Шюкрю Кесен.

"Информация о погибших при пожаре по-прежнему не поступала, однако опасность сохраняется. Самой большой проблемой является продолжающийся ветер. Мы видим необходимость в том, чтобы регион объявили зоной бедствия", - приводит его слова газета BirGün.