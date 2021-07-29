Брызги шампанского: раскрыта причина драки спортсменов с чеченцами в Симферополе

Полиция Симферополя объяснила причину драки спортсменов с чеченцами. Как сообщает « Подъем » со ссылкой на источник в правоохранительных органах, местные праздновали рождение ребенка и на улице столкнулись с компанией мужчин.

«Понятное дело, веселились, открыли шумно шампанское. Мимо проходила группа чеченцев и оскорбилась тем, что брызги попали на них. В итоге бутылкой досталось как раз тому, кто ее открывал», – сказал собеседник издания.

Напомним, что в ночь на 29 июля на одной из центральных улиц Симферополя произошла драка между уроженцами Кавказа и местными жителями. В результате конфликта пострадал полицейский и крымский татарин, которого ударили бутылкой по голове. Кроме того, по сообщениям очевидцев, у зачинщиков драки были пневматические пистолеты и ножи.