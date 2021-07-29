Россияне высыпали на пляжи на фоне пожаров в Турции

Пляжи в турецкой Анталье покрылись пеплом из-за лесных пожаров, второй день бушующих в регионе. Однако это не мешает россиянам наслаждаться отдыхом.

На видео, опубликованном телеграм-каналом РИА «Новости», видно, как туристы загорают и купаются на фоне огромного облака дыма, окрасившего небо в терракотовый цвет. По словам отдыхающих, из-за сильного ветра пепел летит в лицо. В небе работает пожарная авиация.

Вслед за Антальей лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Адана, Кайсери, Мерсин, курортных Бодруме и Мармарисе.

29 июля пожар вспыхнул в лесном массиве в городе Мугла, расположенном рядом с Мармарисом. О пожаре стало известно около 13:15 по местному времени, он распространился на многие километры всего за пять минут под воздействием ветра. Пожар тушат 30 пожарных машин, пять вертолетов и самолетов.

По информации Hürriyet, пожар угрожает домам и отелям в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан. Власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов.