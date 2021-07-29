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Россияне высыпали на пляжи на фоне пожаров в Турции

Вероника Полынина
58 минут назад

Пляжи в турецкой Анталье покрылись пеплом из-за лесных пожаров, второй день бушующих в регионе. Однако это не мешает россиянам наслаждаться отдыхом.

На видео, опубликованном телеграм-каналом РИА «Новости», видно, как туристы загорают и купаются на фоне огромного облака дыма, окрасившего небо в терракотовый цвет. По словам отдыхающих, из-за сильного ветра пепел летит в лицо. В небе работает пожарная авиация.

Вслед за Антальей лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций. С возгораниями борются вблизи города Дидим в провинции Айдын, а также в городах Адана, Кайсери, Мерсин, курортных Бодруме и Мармарисе.

29 июля пожар вспыхнул в лесном массиве в городе Мугла, расположенном рядом с Мармарисом. О пожаре стало известно около 13:15 по местному времени, он распространился на многие километры всего за пять минут под воздействием ветра. Пожар тушат 30 пожарных машин, пять вертолетов и самолетов.

По информации Hürriyet, пожар угрожает домам и отелям в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан. Власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов.

Накануне в генконсульстве России в Анталье сообщали, что россияне, которые в настоящее время находятся в Турции, в ведомство не обращались. Все экскурсии для туристов в данном регионе приостановлены до нормализации ситуации. В Ростуризме посоветовали россиянам не покидать территорию отелей.

Происшествия,Видео,Ростуризм,РИА Новости,Анталья,Турция,
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