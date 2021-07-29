В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Российские самолеты тушат лесные пожары на юге Турции

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

Три российских противопожарных самолета Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции. Об этом сообщило посольство России в Анкаре в Twitter.

Эти самолеты были направлены в республику главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по указанию президента России Владимира Путина.

Посольство также обнародовало видеоролик, где показано тушение лесных пожаров с участием российского самолета.

Ранее сообщалось, что в турецком Мармарисе эвакуируют отели из-за лесного пожара. Лесной пожар в четверг, 29 июля, также вспыхнул в Бодруме, в районе Гюверджинлик. В городе Айдын горит бухта.

Накануне природные пожары возникли в Анталии. Там погиб 82-летний гражданин Турции, еще 62 человека пострадали. Пламя в городе до сих пор не удалось ликвидировать. В Генконсульстве России уточняли, что в результате пожаров россияне не пострадали.

Происшествия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Турция,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители