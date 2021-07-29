Три российских противопожарных самолета Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции. Об этом сообщило посольство России в Анкаре в Twitter.

Эти самолеты были направлены в республику главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по указанию президента России Владимира Путина.

Посольство также обнародовало видеоролик, где показано тушение лесных пожаров с участием российского самолета.

Ранее сообщалось, что в турецком Мармарисе эвакуируют отели из-за лесного пожара. Лесной пожар в четверг, 29 июля, также вспыхнул в Бодруме, в районе Гюверджинлик. В городе Айдын горит бухта.