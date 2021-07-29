В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье россиянам оставаться в отелях

Анна Безрукова
25 минут назад

В Ростуризме посоветовали не покидать территории гостиниц в Анталье. Об этом представителям СМИ рассказали в пресс-службе ведомства.

Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье россиянам оставаться в отелях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жалобы от российских туристов до настоящего времени не поступали. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ростуризм на связи с российским генконсульством в Анталье и туркомпаниями, - уточнили в ведомстве. Находящимся там гражданам России порекомендовали придерживаться рекомендаций местных властей.

Ранее администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возгорании в районе Манавгата. По ее данным, в тушении лесного пожара задействованы два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и свыше сотни пожарных машин. Накануне отмечалось, что, пострадали свыше полусотни человек, впоследствии эти цифры увеличились до 53-х человек. Об этом журналистам рассказал министр сельского и лесного хозяйств Бекир Пакдемирли.

Также ранее турецкий телеканал выложил видеоролик, где видны черные клубы дыма рядом с жилыми домами. Огонь быстро распространяется из-за мощного ветра.

"В ходе тушения одна пожарная машина перевернулась, у водителя тяжелые ранения", – сообщил турецкий министр, которого цитирует РИА Новости.

Отмечается, что от российских отдыхающих жалобы на последствия от возгораний не поступали.

Ранее, 28 июля в российском генконсульстве сообщали, что по причине бушующих в курортной зоне пожаров туркомпании приостановили проведение всех экскурсий.

Происшествия,Ростуризм,РИА Новости,Анталья,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители