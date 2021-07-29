Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье россиянам оставаться в отелях

В Ростуризме посоветовали не покидать территории гостиниц в Анталье. Об этом представителям СМИ рассказали в пресс-службе ведомства.

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Жалобы от российских туристов до настоящего времени не поступали. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ростуризм на связи с российским генконсульством в Анталье и туркомпаниями, - уточнили в ведомстве. Находящимся там гражданам России порекомендовали придерживаться рекомендаций местных властей.

Ранее администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возгорании в районе Манавгата. По ее данным, в тушении лесного пожара задействованы два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и свыше сотни пожарных машин. Накануне отмечалось, что, пострадали свыше полусотни человек, впоследствии эти цифры увеличились до 53-х человек. Об этом журналистам рассказал министр сельского и лесного хозяйств Бекир Пакдемирли.

Также ранее турецкий телеканал выложил видеоролик, где видны черные клубы дыма рядом с жилыми домами. Огонь быстро распространяется из-за мощного ветра.

"В ходе тушения одна пожарная машина перевернулась, у водителя тяжелые ранения", – сообщил турецкий министр, которого цитирует РИА Новости.

Отмечается, что от российских отдыхающих жалобы на последствия от возгораний не поступали.