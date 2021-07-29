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Убивший волка российский депутат сдал мандат

Lenta.ruиещё 1
32 минуты назад

Российский депутат Денис Хахалов, участвовавший в охоте, где был жестоко убит волк, написал заявление о сдаче своего мандата. Об этом в четверг, 29 июля, сообщается на официальном сайте Курганской областной думы.

Убивший волка российский депутат сдал мандат
Фото: Страница «ЧС Новый Уренгой» во «ВКонтакте»Страница «ЧС Новый Уренгой» во «ВКонтакте»

Уточняется, что документ будет рассмотрен «на внеочередном заседании в ближайшее время».

«Причиной такого решения стал резонанс вокруг нашумевшей охоты на волков», — говорится в сообщении.

В апреле 2021 года стало известно, что Хахалов принял участие в охоте и жестоком убийстве животных на камеру. Запись была опубликована в соцсетях, после чего сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области написали на политика заявление.

МВД организовало проверку, но позже сообщалось, что в отношении депутата и других участников охоты уголовное дело возбуждать не стали из-за недостатка материалов.

Происшествия,МВД,
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