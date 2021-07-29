В ночь на четверг на 48-м километре МКАД, перед съездом на Мичуринский проспект, опрокинулся грузовик с битумом. Из-за огромного количества разлитого вещества в месте аварии образовалась 10-километровая пробка.
Последствия дорожно-транспортного происшествия сняли на камеру очевидцы, запись оказалась в распоряжении телеканала «Москва 24». На кадрах запечатлена кипящая дорога и перевернутый большегруз. Причины аварии выясняют специалисты. Предположительно, она могла произойти из-за превышения скорости управлявшим фурой водителем.