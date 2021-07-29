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Опубликовано видео с места нейтрализации террористов в Тюмени

Алевтина Жаркова
1 час назад

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонников запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство». Ведомство обнародовало кадры с места ликвидации террористов.

«В ночь с 28 на 29 июля 2021 г. при задержании главаря и его сообщника, пытавшихся извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине г. Тюмени тайника, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», – указано в сообщении на официальном сайте ФСБ России.

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