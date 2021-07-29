Опубликовано видео с места обнаружения убитого медведем туриста

В Красноярском крае найдено тело убитого медведем туриста. Следственный комитет России обнародовал кадры с места ЧП.
Напомним, дикий зверь напал на группу туристов из Москвы 27 июля на территории природного парка «Ергаки». Один человек погиб, еще трое смогли скрыться от медведя, через несколько часов они добрались до спасательного поста МЧС и сообщили о трагедии.
Убившее туриста животное было обнаружено недалеко от места нападения и было ликвидировано. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.