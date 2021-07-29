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СК сообщил о ликвидации медведя, найденного у места нападения на туристов

Москва24иещё 1
1 час назад

Медведя, которого обнаружили около места нападения на туристов в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, ликвидировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК РФ по региону.

Напавшего на туристов в Красноярском крае медведя ликвидировали
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Медведя, который был обнаружен недалеко от места нападения на туристичеcкий лагерь, ликвидировали. У него сделали забор биоматериала для генетической экспертизы, чтобы установить, он ли убил туриста", – сказала собеседница агентства.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае на территории природного парка "Ергаки" 27 июля на группу из четырех прибывших из Москвы туристов напал медведь. Один человек погиб. Остальным участникам группы удалось добраться до места спасательного поста МЧС, где они сообщили об инциденте. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это уже второй случай нападения дикого зверя на людей в этом природном парке. В июне при нападении медведя на тургруппу погиб подросток. Кроме того, еще два человека пострадали.

Происшествия,МЧС,СКР,РИА Новости,Красноярский Край,Россия,
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