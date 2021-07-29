Пистолеты и ножи: детали драки с участием кавказцев в Крыму

В массовой драке в Симферополе участвовали спортсмены из местной секции борьбы, сообщает «Подъем». В результате конфликта пострадали сотрудник полиции и крымский татарин, которого ударили бутылкой по голове.

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Драка произошла в ночь на 29 июля на одной из центральных улиц Симферополя. Около десяти человек начали спорить, конфликт перерос в драку. СМИ писали, что в драке участвовали уроженцы Кавказа и местные жители.

Сообщалось, что кавказцы напали напали на прибывших сотрудников Росгвардии. По предварительной информации, во время драки один человек потерял сознание.

Очевидцы рассказывали «Подъему», что у зачинщиков драки были пневматические пистолеты и ножи, они якобы пытались отбить у полицейских своего друга.