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Раскрыты детали драки с участием кавказцев в Крыму

Мария Иванова
26 минут назад

В массовой драке в Симферополе участвовали спортсмены из местной секции борьбы, сообщает «Подъем». В результате конфликта пострадали сотрудник полиции и крымский татарин, которого ударили бутылкой по голове.

Пистолеты и ножи: детали драки с участием кавказцев в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Драка произошла в ночь на 29 июля на одной из центральных улиц Симферополя. Около десяти человек начали спорить, конфликт перерос в драку. СМИ писали, что в драке участвовали уроженцы Кавказа и местные жители.

Сообщалось, что кавказцы напали напали на прибывших сотрудников Росгвардии. По предварительной информации, во время драки один человек потерял сознание.

Очевидцы рассказывали «Подъему», что у зачинщиков драки были пневматические пистолеты и ножи, они якобы пытались отбить у полицейских своего друга.

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В управлении МВД по Крыму «Подъему» сообщили, что сотрудники ППС, патрулировавшие территорию, пресекли конфликт. Полиция начала проверку.

Происшествия,Росгвардия,МВД,Республика Крым,Симферополь,
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