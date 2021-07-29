У гаишника из Москвы изъяли автопарк за 40 млн рублей

Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения по поводу взыскания 40 миллионов рублей с экс-старшего лейтенанта столичной полиции, сотрудника ГИБДД Феликса Дунаевского и его жены. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, конфискуемая в пользу государства сумма - эквивалент стоимости автомобильного парка и недвижимости, купленных семьей гаишника, как считает прокуратура, на доходы от коррупции. Незаконные активы у Дунаевского, служившего командиром мотовзвода ДПС ГИБДД УМВД по Юго-Восточному округу Москвы, выявили при проведении служебной проверки, назначенной начальником столичного главка МВД Олегом Барановым.

Прокуратуре удалось выяснить, что в 2016 году супруга гаишника потратила 42 миллиона рублей на приобретение машин марки BMW Х5, Porsche Cayman, Porsche Macan S Diesel, Porsche Macan GTS, мотоцикл Yamaha WR 450F. Еще она купила участки земли в Раменском районе Подмосковья. При этом Дунаевский за 16 лет службы официально заработал шесть миллионов рублей, а его супруга вообще не работала. В 2019 году его уволили из-за утраты доверия.