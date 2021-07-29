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Схему фиктивной вакцинации от коронавируса обнаружили в Петербурге

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Полицейские обнаружили схему фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Схему фиктивной вакцинации от COVID обнаружили в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Петербурге полиция выявила схему фиктивной вакцинации от COVID-19. В противоправной деятельности подозреваются медицинские работники", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В МВД обратился мужчина, который заявил о мошенничестве со стороны организаторов Telegram-канала. Предлагалось купить справку об отрицательном ПЦР-тесте, при этом сдавать анализы не требовалось. Мужчина сказал, что, когда перевел деньги, канал был заблокирован. В скором времени удалось установить лицо, причастное к обману заявителя. Им оказался 36-летний неработающий житель Петербурга. У подозреваемого был проведен обыск, найдены печати различных больниц и юридических лиц, печати врачей, справки об отрицательных ПЦР-тестах. Также подозреваемый назвал данные клиентов, решивших купить поддельные сертификаты о пройденной вакцинации.

"В организации аферы подозревается 31-летняя врач, сожительница ранее задержанного за мошенничество мужчины", - подчеркнули в МВД.

Ранее были названы самые популярные виды мошенничества в пандемию.

Происшествия,МВД,Санкт-Петербург,
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