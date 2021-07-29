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Не менее 70 человек задержаны после массовой драки мигрантов в Санкт-Петербурге

Алиса Селезнёва
28 минут назад

В Санкт-Петербурге после массовой драки задержали 70 человек, однако в отдел доставили 13 подозреваемых. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет «Царьград».

Десятки мигрантов задержали после массовой драки в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, информация о драке у гостиницы «Белые ночи» поступила в дежурную часть в районе 21:00 28 июля. Приехав на место, сотрудники полиции выяснили, что драку начали уроженцы Таджикистана и Чечни. По предварительной версии, конфликт начался на бытовой почве.

Спор возник между примерно десятью клиентами отеля: шестью уроженцами Чечни и четырьмя уроженцами Таджикистана, сообщает со ссылкой на свои источники «Фонтанка».

В результате драки был госпитализирован 24-летний чеченец. Его земляк в ходе проверки пожаловался на плохое самочувствие и также был доставлен в больницу. При этом, по информации источников издания, были задержаны девять участников потасовки.

Вооруженные чеченцы схлестнулись с росгвардейцами в Крыму

Около 70 постояльцев гостиницы из Узбекистана и Таджикистана проверяются на участие в конфликте. Также выясняется законность их пребывания на территории России.

Ранее массовая драка произошла у метро «Кузьминки» в Москве. В ней участвовали граждане Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана. Всего в районе станции метро собралось около 200 человек. Телеканал РЕН ТВ называл мотивом драки месть за двух уроженцев Киргизии, которые получили ножевые ранения 11 июля во время конфликта с гражданами Таджикистана. После драки задержали более ста человек, полиция возбудила дело о хулиганстве.

Происшествия,МВД,Царьград ТВ,РЕН ТВ,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,
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