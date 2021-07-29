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При пожаре в Анталье погиб как минимум один человек

Анна Безрукова
1 час назад

Как минимум один человек погиб из-за лесного пожара в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья в южной части Турции. Об этом сегодня, 29 июля сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

"Ситуация в Манавгате контролируется, но огонь еще присутствует в районе Аксеки, где умер один человек. Еще десять человек из-за возгорания оказались заблокированными на плотине Оймапынар", - уточнил чиновник в эфире телеканала NTV.

Напомним, пожар начался накануне недалеко от курортного Манавгата, согласно предварительным сведениям, из-за жаркой погоды в регионе. По данным телеканала CNN Turk, 62 человека обратились за помощью к медикам.

А в среду в генконсульстве России в Анталье сообщили ТАСС, что россияне, которые сейчас находятся в Турции, в генконсульство не обращались. Дипломаты отметили, что "не было обращений от туристов из РФ, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам пожаров курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат". Все экскурсии для туристов в этом регионе приостановили до того, как ситуация нормализуется.

Власти Антальи 28 июля сообщали, что пожар не представляет опасности для объектов туризма, а сведения о возможных жертвах не поступали. Пожар случился примерно в полдень в ближайшем к Манавгату лесном массиве. Огонь быстро распространялся из-за мощного ветра. В администрации города подчеркнули, что этот пожар стал самым сильным из тех, что ранее случались в регионе.

Происшествия,Видео,ИТАР-ТАСС,Манавгат,Анталья,Турция,
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