При пожаре в Анталье погиб как минимум один человек

Как минимум один человек погиб из-за лесного пожара в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья в южной части Турции. Об этом сегодня, 29 июля сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

"Ситуация в Манавгате контролируется, но огонь еще присутствует в районе Аксеки, где умер один человек. Еще десять человек из-за возгорания оказались заблокированными на плотине Оймапынар", - уточнил чиновник в эфире телеканала NTV.

Напомним, пожар начался накануне недалеко от курортного Манавгата, согласно предварительным сведениям, из-за жаркой погоды в регионе. По данным телеканала CNN Turk, 62 человека обратились за помощью к медикам.

А в среду в генконсульстве России в Анталье сообщили ТАСС, что россияне, которые сейчас находятся в Турции, в генконсульство не обращались. Дипломаты отметили, что "не было обращений от туристов из РФ, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам пожаров курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат". Все экскурсии для туристов в этом регионе приостановили до того, как ситуация нормализуется.