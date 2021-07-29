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Опубликовано видео столкновения поезда с автомобилем в Крыму

Алевтина Жаркова
1 час назад

На железнодорожном переезде в Крыму поезд столкнулся с автомобилем. Произошедший 28 июля инцидент в поселке Октябрьское Красногвардейского района зафиксировала камера видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах видно, как автомобиль ВАЗ-211440 игнорирует запрещающий сигнал светофора и выезжает на пути, после чего его таранит следовавший из Петербурга в Севастополь пассажирский поезд. В результате столкновения водитель машины получил травмы и был доставлен в медучреждение. По предварительным данным, накануне мужчина отмечал день рождения.

Происшествия,Видео,Республика Крым,
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