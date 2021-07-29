На кадрах видно, как автомобиль ВАЗ-211440 игнорирует запрещающий сигнал светофора и выезжает на пути, после чего его таранит следовавший из Петербурга в Севастополь пассажирский поезд. В результате столкновения водитель машины получил травмы и был доставлен в медучреждение. По предварительным данным, накануне мужчина отмечал день рождения.