Три человека сгорели из-за ДТП в Подмосковье

В Московской области BMW съехало с трассы и загорелось. Жертвами аварии стали три человека, сообщает Telegram-канал 112.

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По данным канала, ДТП произошло сегодня ночью на Тураевском шоссе.

«Водитель не справился с управлением, машина вспыхнула, три человека сгорели заживо. Автомобиль обнаружили только утром. По некоторым данным, один из погибших сотрудник СК», - говорится в сообщении.

Ранее четыре человека сгорели заживо в легковом автомобиле после столкновения с КамАЗом под Астраханью. Жертвами ДТП стали ребенок и трое взрослых. Авария произошла в районе села Копановка на трассе Р-22. Водитель легковой машины выехал на встречную полосу. После столкновения автомобиль отбросило в кювет и он загорелся.

Также авария с возгоранием автобуса произошла в Краснодарском крае. В результате столкновения на трассе Джубга-Сочи загорелся один из автобусов, перевозивших детей, пострадали девять человек. В автобусах возвращались из детского лагеря 62 ребенка.