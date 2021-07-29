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Три человека сгорели из-за ДТП в Подмосковье

Алиса Селезнёва
51 минуту назад

В Московской области BMW съехало с трассы и загорелось. Жертвами аварии стали три человека, сообщает Telegram-канал 112.

Три человека сгорели из-за ДТП в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, ДТП произошло сегодня ночью на Тураевском шоссе.

«Водитель не справился с управлением, машина вспыхнула, три человека сгорели заживо. Автомобиль обнаружили только утром. По некоторым данным, один из погибших сотрудник СК», - говорится в сообщении.

Ранее четыре человека сгорели заживо в легковом автомобиле после столкновения с КамАЗом под Астраханью. Жертвами ДТП стали ребенок и трое взрослых. Авария произошла в районе села Копановка на трассе Р-22. Водитель легковой машины выехал на встречную полосу. После столкновения автомобиль отбросило в кювет и он загорелся.

Также авария с возгоранием автобуса произошла в Краснодарском крае. В результате столкновения на трассе Джубга-Сочи загорелся один из автобусов, перевозивших детей, пострадали девять человек. В автобусах возвращались из детского лагеря 62 ребенка.

Серьезное ДТП произошло и в Свердловской области. Там шесть человек погибли и пятнадцать пострадали из-за наезда автобуса на остановку у КПП завода. Руководитель пресс-службы УМВД по региону Валерий Горелых пояснил, что перед заводом, куда ехал автобус, находится большой спуск и во время съезда с него у ПАЗ отказ

Происшествия,Валерий Горелых,МВД,Московская Область,
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