Предпочел бы пожизненное: «казанский стрелок» о жизни в СИЗО

Обозреватель «Московского комсомольца», член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева поговорила с «казанским стрелком» Ильназом Галявиевым об условиях его содержания в СИЗО. Он рассказал, что нормально себя чувствует и подружился с одним из сокамерников.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Галявиева, во время психолого-психиатрической экспертизы в центре Сербского с ним обращались нормально, в камере он находился один.

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«Мне врачи задавали всякие вопросы, вот, собственно, и все. Доктора потом говорили, что я невменяем», - рассказал он, подчеркнув, что официального заключения пока нет.

В «Кошкином доме» - психиатрическом стационаре «Бутырки» - Галявиев находится в трехместной камере и на отношения с соседями не жалуется. По его словам, с одним из сокамерников - Михаилом Любезновым – они подружились. Любезнов был арестован по делу о серийном отравлении пассажиров электричек клофелином (десятки человек пострадали, несколько скончались).

Галявиев отметил, что в «Кошкином доме» ему дают какие-то препараты, хотя он «нормально себя чувствовал и без лечения». Он рассказал Меркачевой, что в случае отправки на принудительное лечение он не хочет оказаться в Казанской республиканской больнице.

«В Казани все помнят про то, что я сделал. Месть возможна», - объяснил Галявиев.

Он отметил, что не хочет принудительного лечения и предпочел бы пожизненный срок «25 годам в психушке».

19-летний Галявиев 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии номер 175. Также он установил возле входа в кабинет начальных классов самодельную бомбу с поражающими элементами и активировал ее.

Жертвами стрелка стали девять человек (семь детей и две учительницы), более 20 пострадали.

В Росгвардии сообщали, что Галявиев владел оружием на законных основаниях.

На допросе он заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». СМИ писали, что он состоял на учете в поликлинике из-за болезни головного мозга. Однако в суде он заявил об отсутствии тяжелых заболеваний.