Убийство на парковке под Питером попало на видео

Трагичный случай проиошёл в посёлке Токсово, на улице Советов. Мужчина убил отказавшегося припарковать свою машину в другом месте.

Сообщается, что убитого зовут Михаил Кочетков. Он сидел на заднем сидении своего авто и выпивал.К нему подошёл мужчина и в грубой форме попросил перепарковать машину. После отказа он выхватил нож и нанёс ножевые ранения в грудь.