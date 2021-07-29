Убийство на парковке под Питером попало на видео

Трагичный случай проиошёл в посёлке Токсово, на улице Советов. Мужчина убил отказавшегося припарковать свою машину в другом месте.
Сообщается, что убитого зовут Михаил Кочетков. Он сидел на заднем сидении своего авто и выпивал.К нему подошёл мужчина и в грубой форме попросил перепарковать машину. После отказа он выхватил нож и нанёс ножевые ранения в грудь.
37-летний мужчина пролежал в машине до 10 утра. Прохожие вызвали скорую, Михаил скончался в больнице от полученных травм.Полицейские задержали неадеквата с ножом через несколько часов. Сейчас он находится в отделении. Мотивы преступника выясняются.