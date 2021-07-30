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ВМС США предъявили моряку обвинения в поджоге корабля Bonhomme Richard

ТАССиещё 7
43 минуты назад

ВМС США предъявили моряку обвинения в поджоге универсального десантного корабля Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего (штат Калифорния) летом прошлого года. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Третьего флота ВМС США, распространенном в четверг.

США вынесли обвинения по делу о поджоге Bonhomme Richard
Фото: ReutersReuters

Как следует из заявления, обвинения были выдвинуты на основании свидетельств, обнаруженных в ходе уголовного расследования.

"Моряк был на тот момент членом команды Bonhomme Richard и обвиняется в поджоге", - отмечается в документе. Имя обвиняемого не раскрывается.

Bonhomme Richard, рассчитанный более чем на 1 тыс. человек личного состава, загорелся 12 июля 2020 года. Корабль тогда находился на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего. Потушить огонь удалось лишь 16 июля. В результате инцидента пострадали более 60 человек.

17 июля было того же года начато расследование обстоятельств произошедшего. В конце августа агентство Associated Press со ссылкой на источник в командовании сообщало, что причиной пожара мог стать поджог.

В декабре прошлого года ВМС США приняли решение списать Bonhomme Richard в связи с повреждениями, полученными в результате пожара. По оценкам американских военных, ремонт корабля может обойтись более чем в $3 млрд и занять от пяти до семи лет. В связи с этим в ВМС пришли к выводу, что его восстановление не является целесообразным.

Происшествия,Associated Press,Соединенные Штаты,
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