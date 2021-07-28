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Появилось видео столкновения 16-летнего водителя на Mercedes с автобусом

Юрий Столбов
1 час назад

Появилась видеозапись столкновения автомобиля марки Mercedes, за рулем которого был 16-летний подросток. Ее публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, как легковой автомобиль пытается перестроиться на другую полосу, по которой в этот момент едет автобус. После этого происходит столкновение. На видеозаписи слышно, как женщина в салоне транспортного средства кричит: «Боже мой, больно как!» После удара водитель автомобиля не собирался останавливаться. Он нажал на педаль газа и поехал еще быстрее.

Инцидент произошел ранее в среду, 28 июля, на Центральном проспекте в Зеленограде.

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