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Прокуратура запросила для Соболь два года ограничения свободы

News.ruиещё 5
1 час назад

Гособвинение потребовало для бывшего юриста ФБК (организация запрещена в России, признана экстремистской и иностранным агентом) Любови Соболь два года ограничения свободы. Об этом РИА Новости сообщил её адвокат Владимир Воронин.

Прокуратура запросила наказание для Любови Соболь
Фото:  sobollubov/instagram.com sobollubov/instagram.com

Суд ведётся в рамках уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января.

Прокуратура попросила назначить Любови два года ограничения свободы. То есть не выходить из дома с 22 до 6, не участвовать в массовых мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы, — рассказал Воронин.

Помимо Соболь фигуранты дела — это брат Алексея Навального Олег, соратники Олег Степанов и Дмитрий Барановский, пресс-секретарь Кира Ярмыш. Также ими являются участница Pussy Riot Мария Алёхина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, глава «Альянса врачей» (признан иностранным агентом) Анастасия Васильева.

По мнению следствия, обвиняемые виновны в том, что из-за их призывов граждане вышли на несогласованный митинг, «создав угрозу массового заболевания».

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Ранее сообщалось, что суд признал законным продлить арест фигурантам «санитарного дела».

Происшествия,Мария Алехина,Кира Ярмыш,Любовь Соболь,Дмитрий Барановский,Анастасия Васильева,Олег Степанов,Алексей Навальный,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,Россия,
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